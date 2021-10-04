مندوب مصر لدى الاتحاد الأفريقى يقدم أوراق اعتماده لرئيس المفوضية

قدم السفير الدكتور محمد عمر جاد أوراق اعتماده مندوبا دائما لمصر لدى الاتحاد الأفريقى، للسيد موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى.
وذكرت سفارة مصر فى أديس آبابا أن رئيس المفوضية أعرب - خلال اللقاء، اليوم الاثنين، عن تطلعه لاستمرار الدور الريادي لمصر في الاتحاد الأفريقي وفي دعم أولويات القارة الأفريقية، متمنيا التوفيق للسفير في مهمته.
ومن جهته، أشاد السفير جاد بالتعاون المصري القائم مع كافة أجهزة الاتحاد الأفريقي، مؤكدا التزامه باستمرار التفاعل المصري في الاتحاد الأفريقي بالشكل الذي يعود بالنفع علي دول وشعوب القارة.
وتناول الجانبان، خلال اللقاء، أهم الموضوعات ذات الأولوية الأفريقية.
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