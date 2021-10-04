معلومات الوزراء يستعرض فيديو جراف حول سيناء محور الإنجاز

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء فيديو جراف تحت عنوان "سيناء محور الإنجاز"، موضحا أن الدولة تعمل جاهدة خلال السنوات الأخيرة على تحقيق تنمية شاملة في سيناء وربطها بكل أنحاء الجمهورية. وأشار الفيديو جراف إلي إنه خلال سبتمبر 2021 افتتحت عدة مشروعات لتنمية البنية التحتية بسيناء؛ بهدف تقريب المسافات وتحقيق أقصى إفادة من الإمكانات المتاحة.

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