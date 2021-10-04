الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية 2021 شروط وخطوات التسجيل عبر rdis.moss.gov.eg

بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية 2021، تشتعل محركات البحث في الأيام القليلة الماضية في جميع محافظات جمهورية مصر العربية من قِبل الآلاف من المواطنين أصحاب القدرات الخاصة حول الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية 2021، وذلك حيث أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي المصرية عن بدء استقبال الطلبات الخاصة بالبطاقات الخاصة بالخدمة المتكاملة وذلك للمرحلة الثانية لعام 2021، وكانت وزيرة التضامن الإجتماعي المصرية الدكتورة “نيفين القباج” قد أعلنت في تصريحات سابقة عن أن الوزارة ستقوم بإصدار ما يزيد عن 850 ألف بطاقة للأشخاص ذوي الاجتياحات الخاصة، ويتم فتح باب التسجيل للحصول على هذه البطاقات في خلال الأيام القليلة القادمة عبر موقع خدمات ذوي القدرات الخاصة، واليكم في هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري نقدم لكم كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بالبطاقات الخاصة بالخدمات المتكاملة وذلك للمرحلة الثانية.

بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية 2021

أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي عن توفير رابط إلكتروني يمكن جميع الأشخاص أصحاب القدرات الخاصة التسجيل في بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية 2021 بشكل إلكتروني، كما كشف مدير إدارة تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة التضامن الإجتماعي عن أن الموعد الخاص بفتح المرحلة الثانية من التسجيل في البطاقات سيتم بعد أيام قليلة وذلك بعد التنسيق بين وزارة التضامن الإجتماعي ووزارة الصحة المصرية وذلك لإنهاء كل الإجراءات الخاصة بالبطاقة، وأكدت الوزارة على أن الإعاقات التي ستقوم الوزارة باستهدافها في المرحلة الثانية هي إعاقات (الشلل الدماغي وفقد السمع والبتر ومتلازمة داون والتوحد وفقد البصر وكبر أو صغر حجم الدماغ وضمور العضلات والجذام والشلل الرباعي).

تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية 2021

كما تتميز بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية 2021 أنها تقدم العديد من الخدمات بشكل مجاني لأصحاب القدرات الخاصة كالكشف في المستشفيات الحكومية محانًا وزيارة المتاحف الأثرية والأماكن السياحية وخصومات على وسائل النقل والمواصلات العامة بالإضافة إلى التوظيف في الوظائف الحكومية بنسبة 5% من عدد الموظفين في الدولة، ويمكن التسجيل كالآتي:-