/654345/توفيق-عبد-الحميد-بعد-إعلان-عودته-للتمثيل-عايز-أقدم-حاجة-مفيدة-لمصر

كشف الفنان توفيق عبد الحميد عن رغبته الشدية في العودة لمجال التمثيل مرة أخرى بعد غياب دام طويلا، مشيرا إلى أنه تلك الفترة يتمتع بحالة من النشاط الإيجابي يوجهه لعمل شيئ يفيد مصر وليس لكسب مزيدا من المال.

دوت الخليج يرصد أحدث رسائل توفيق عبد الحميد

كتب توفيق عبد الحميد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: “يا كريم يارب.. دماغي وخيالي في حالة إيجابية عايز أقدم حاجة مفيدة لمصر وناسها، مش عايز أكسب فلوس، بس كمان مش عايز أخسر عشان استمر”.

موعد عودة توفيق عبد الحميد للفن

وكان قد تحدث عبد الحميد في وقت سابق عن صعوبة عودته للفن بسبب معاناته من مشاكل غضروفيقة، اذ قال: “ما زلت متأثرًا بالانزلاق الغضروفي ومهنة التمثيل قاسية وشاقة وتتطلب من الفنان بذل مجهود ذهني وعضلي كبير لا يتناسب حاليًا مع حالتي الصحية”.

وكان قد شارك عبد الحميد جمهوره مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ظهر خلالهم وهو مستلقي على الفراش يداعب كلبيه، وعلق على الصور قائلًا: "كاجو الولد اللى فوق السرير وجوكا البنت اللى جنب السرير.. صحبة وعشرة الأيام".

توفيق عبد الحميد يحدث ضجة بظهوره بصحبة الكلاب

و أحدثت صور الفنان القدير توفقيق عبد الحميد بصحبة عدد من الكلاب، ضجة عريمة على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، خاصة أنها تعد المرة الأولى للفنان في مشاركة صورة له مع الجمهور.

وفي أول تعليق لتوفيق عبد الحميد حرص على كشف السر وراء ظهوره مع هذه الكلاب، فقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، عبر فضائية mbc مصر: “الكلاب كائنات رقيقة وبديعة، ولديها قدرة غير عادية على فهم تعبيرات الوجه بصورة فطرية، ولم تكن لي صور شخصية من قبل على الفيسبوك حتى قررت أمس، نشر صورة لي مع كلابي التي تعيش معي في المنزل”.

وتابع توفيق حديثا موضحا: “الكلاب مرتبطة بيا بشكل غير طبيعي، لما بزعق مع حد فيهم وأخرجه، بيقعد يعيط على باب الغرفة لحد ما أدخله”.

سبب ابتعاد توفيق عبد الحميد عن الساحة الفنية

وخلال اللقاء التلفزيوني، وجهت الإعلامية إسعاد يونس، للفنان توفيق عبدالحميد، بسؤال عن أسباب الغياب، وكانت المفاجأة حين قال إنه لازال يعرض عليه أعمال كل عام، ولم يمر عام واحد دون أن يعرض عليه عمل، ولكن كان يعتذر نظرًا لأنها أدوار سطحية، مؤكدًا عدم تقديمه لأعمال لمجرد التواجد فقط، فهذا الأمر يكون في بداية ظهور أي فنان، ولكنه الآن يريد أن يقدم دور ليستمتع به ويرى فيه الشغف الذي يحمسه له