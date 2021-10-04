/654346/طبيب-الأهلي-يقضي-فترة-معايشة-في-نادي-يوفنتوس-الإيطالي

توجه إلى إيطاليا صباح أمس الدكتور محمد وفائي، أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، وذلك لقضاء فترة معايشة لمدة أسبوعين بنادي يوفنتوس الإيطالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

جاء سفر طبيب الأهلي بعد الدعوة التي تلقاها النادي من المدير الرياضي لنادي يوفنتوس ماركو أنتونيلي، وذلك لاستقبال الدكتور وفائي للمعايشة مع الجهاز الطبي بالنادي الإيطالي، والتعرف على أحدث أساليب العلاج الطبيعي، وكذلك الأساليب التي يتبعها الطب الإيطالي قبل المباريات وبعدها، وكيفية تقليص فترة العلاج عقب الإصابة، والخطوات التي تؤدي سريعًا إلى ارتفاع نسبة الاستشفاء.

وحصل الدكتور محمد وفائي، وهو واحد من الأطباء المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة في الجهاز الطبي بالأهلي، على موافقة سيد عبد الحفيظ مدير جهاز الكرة، وقبلها موافقة محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على قطاع كرة القدم، الذي يسعى لخلق كوادر مؤهلة بقطاع الكرة في كل المجالات، من خلال الاحتكاك والمعايشة مع المدارس الرياضية المتقدمة على مستوى العالم.

يذكر أن مجلس الإدارة وافق في اجتماعه الأخير على سفر كل من أمير توفيق مدير التعاقدات، وخالد بيبو رئيس قطاع الناشئين، لقضاء فترة معايشة بعدد من الأندية في التشيك وسلوفاكيا والاستفادة من الخبرات هناك.

عودة الأهلي للتدريبات

واستأنف الأهلي تدريباته أمس الأحد ، بعد انتهاء الراحة السلبية، التي منحها بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق لمدة ثلاثة أيام عقب المباراة الودية التي خاضها الفريق الأسبوع الماضي على ملعب التتش بالجزيرة أمام فريق الغابة، وفاز فيها بسبعة أهداف دون مقابل، في إطار التحضير لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا. ويستعد الأهلي للمرحلة المقبلة، التي تشهد خوض الفريق مباراة الذهاب في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا في شهر أكتوبر المقبل.

أرقام الاهلي في كأس العالم

وكان النادي الأهلي قد حقق انجازا تاريخيا بعدما حقق لقب دوري أبطال أفريقيا علي حساب غريمه التقليدي نادي الزمالك وتأهله إلي بطوله كأس العالم للأندية وتمكنه من تحقيق الميداليه البرونزية بعدما حقق الفوز أمام نادي بالميراس البرازيلي بركلات الجزاء الترجيحية.

وشهد عام 2005 أول مشاركة للأهلى فى البطولة والتى أقيمت فى اليابان، وفشل فى تحقيق أى انتصار ليحتل المركز الأخير، بعدما خسر فى المباراة الافتتاحية أمام اتحاد جدة السعودى بهدف نظيف، قبل أن يخسر فى مباراة تحديد المركز الخامس والسادس أمام سيدنى الأسترالى بنتيجة 1/2.

يشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السابعة في تاريخه، حيث ظهر الأحمر في مونديال الأندية في 6 مناسبات من قبل.

أول مشاركة للنادي الأهلي

كان عام 2005 هو أول مشاركة للنادي الأهلي في البطولة والتي أقيمت في اليابان، وفشل فى تحقيق أى انتصار ليحتل المركز الأخير، بعدما خسر فى المباراة الافتتاحية من اتحاد جدة السعودي بهدف نظيف، قبل أن يخسر فى مباراة تحديد المركز الخامس والسادس من سيدنى الأسترالى بهدفين مقابل هدف.

وفى العام التالى 2006، عاد المادر الأحمر للمشاركة مرة أخرى في كأس العالم للأندية، وافتتح مبارياته بالفوز على أوكلاند سيتى النيوزلندي بهدفين دون رد، قبل أن يخسر الفريق فى مباراة الدور نصف النهائي أمام إنترناسيونال البرازيلي بنتيجة 2-1، ليواجه كلوب أمريكا المكسيكي على المركز الثالث والذى حسمه لصالحه بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، لينجح فى حصد الميدالية البرونزية فى هذه النسخة بعد تحقيقه المركز الثالث.