أمال رزق الله تُعلن موافقتها على تعديلات قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: نحتاج إلى مسئولية اجتماعية متكاملة

/654349/أمال-رزق-الله-تعلن-موافقتها-على-تعديلات-قانون-حقوق-الأشخاص-ذوي-الإعاقة-نحتاج-إلى-مسئولية-اجتماعية-متكاملة

أعلنت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى،موافقتها على التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تنص على تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة.

دوت الخليج

آمال رزق الله تُعلن موافقتها على تعديلات قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وأشارت النائبة آمال رزق الله، إلى أن تعديلات القانون تعتبر خطوة مهمة الأن وأولى ، حيث تحتاج هذه الظاهرة إلى مسئولية مجتمعية متكاملة في التوعية من كل فرد في النخبة المصرية ومن عموم المجتمع، مما يساهم وبشكل كبير في تقنين ظاهرة التنمر تجاة ذوي الإعاقة واختفائها تدريجيًا.

آمال رزق الله: التعديلات الجديدة رادعة

وأكدت عضو مجلس النواب، آمال رزق الله، أن جاءت في التعديلات الجديدة أنه يعاقب المتنمر على الشخص ذى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتابعت:” حيث تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجنى عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائى أو كان خادما له.

وأختتمت:"أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفى حالة العودة تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى".