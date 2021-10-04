رسمياً..عمرو السولية يجدد عقدة مع الأهلي لمدة 3 سنوات

/654351/رسمياعمرو-السولية--يجدد-عقدة-مع-الأهلي-لمدة-3-سنوات

أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي، عن تمديد عقد عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، بالإضافة إلى الموسم الذي سوف ينطلق بعد أسابيع، لتصبح مدة تعاقده مع الأهلي 3 سنوات، وأنهى أمير توفيق كافة الجوانب الإدارية والمالية مع اللاعب الذي قام بالتوقيع على عقده الجديد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

عودة الأهلي للتدريبات

واستأنف الأهلي تدريباته أمس الأحد ، بعد انتهاء الراحة السلبية، التي منحها بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق لمدة ثلاثة أيام عقب المباراة الودية التي خاضها الفريق الأسبوع الماضي على ملعب التتش بالجزيرة أمام فريق الغابة، وفاز فيها بسبعة أهداف دون مقابل، في إطار التحضير لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا. ويستعد الأهلي للمرحلة المقبلة، التي تشهد خوض الفريق مباراة الذهاب في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا في شهر أكتوبر المقبل.

أرقام الاهلي في كأس العالم

وكان النادي الأهلي قد حقق انجازا تاريخيا بعدما حقق لقب دوري أبطال أفريقيا علي حساب غريمه التقليدي نادي الزمالك وتأهله إلي بطوله كأس العالم للأندية وتمكنه من تحقيق الميداليه البرونزية بعدما حقق الفوز أمام نادي بالميراس البرازيلي بركلات الجزاء الترجيحية.

وشهد عام 2005 أول مشاركة للأهلى فى البطولة والتى أقيمت فى اليابان، وفشل فى تحقيق أى انتصار ليحتل المركز الأخير، بعدما خسر فى المباراة الافتتاحية أمام اتحاد جدة السعودى بهدف نظيف، قبل أن يخسر فى مباراة تحديد المركز الخامس والسادس أمام سيدنى الأسترالى بنتيجة 1/2.

يشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السابعة في تاريخه، حيث ظهر الأحمر في مونديال الأندية في 6 مناسبات من قبل.

أول مشاركة للنادي الأهلي

كان عام 2005 هو أول مشاركة للنادي الأهلي في البطولة والتي أقيمت في اليابان، وفشل فى تحقيق أى انتصار ليحتل المركز الأخير، بعدما خسر فى المباراة الافتتاحية من اتحاد جدة السعودي بهدف نظيف، قبل أن يخسر فى مباراة تحديد المركز الخامس والسادس من سيدنى الأسترالى بهدفين مقابل هدف.

وفى العام التالى 2006، عاد المادر الأحمر للمشاركة مرة أخرى في كأس العالم للأندية، وافتتح مبارياته بالفوز على أوكلاند سيتى النيوزلندي بهدفين دون رد، قبل أن يخسر الفريق فى مباراة الدور نصف النهائي أمام إنترناسيونال البرازيلي بنتيجة 2-1، ليواجه كلوب أمريكا المكسيكي على المركز الثالث والذى حسمه لصالحه بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، لينجح فى حصد الميدالية البرونزية فى هذه النسخة بعد تحقيقه المركز الثالث.