/654352/اختيار-النائب-عبد-الوهاب-خليل-نائبا-لرئيس-الهيئة-البرلمانية-لحزب-مستقبل-وطن-بمجلس-النواب

استقرت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن برئاسة النائب أشرف رشاد، على اختيار 3نواب جدد لرئيس الهيئة البرلمانية للحزب فى مجلس النواب، ضمت النائب عبد الوهاب خليل، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة وعضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، حيث قرر النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب،تعيين كل من النائب عاطف ناصر، والنائب محمد أحمد زايد، والنائب عبد الوهاب خليل، نواب لرئيس الهيئة البرلمانية للحزب، كما قرر أيضا تعيين النائب محمد نبيل حلاوة نائبا لرئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ.

النائب عبد الوهاب خليل نائبا لرئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن وأخطر حزب مستقبل وطن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى أمس الأحد، باختيار النائب أشرف رشاد الشريف، ممثلا للأغلبية بدور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، وذلك للدور التانى على التوالى للفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، حيث صاحب أداء الأغلبية طوال دور الانعقاد الأول تقدير واسع وإشادة لما كان له التأثير الأكبر فى الصورة الأفضل لمجلس النواب خلال الفترة الأخيرة، بجانب خروج وظهر المجلس بشكل مختلف ومنظم بجانب التنسيق والعمل من أجل مصلحة المواطن والوطن، حيث وصفها الكثيرون بأن أغلبية مستقبل وطن هى أغلبية المواطن. 3نواب جدد لرئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب وشهدت مجلس النواب عودة دور الانعقاد الثانى يوم السبت الماضى تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تم إجراء انتخابات اللجان النوعية الـ25 وأيضا بدأ المجلس أعماله بمناقشة مشروع قانون النائب محمد السلاب عن حزب مستقبل وطن بشأن تغليظ عقوبة التنمر على ذوى الاحتياجات الخاصة بجانب تشكيل لجنة القيم والموافقة على تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان.

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