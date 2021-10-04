/654354/رئيس-الوزراء-يشارك-في-اجتماع-هيئة-مكتب-الاتحاد-الأفريقي-عبر-تقنية-الفيديو-كونفرانس

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، في اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، الذي عُقد عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، لمناقشة عدد من قضايا القارة الأفريقية المطروحة على جدول الأعمال، وذلك بحضور الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية - رئيس الاتحاد الأفريقي، وعدد من رؤساء الدول والحكومات، وموسى فقيه محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

دوت الخليج

رئيس الوزراء يشارك في اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي

وفي مستهل الاجتماع نقل الدكتور مصطفي مدبولي، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية إلى الرئيس "فيليكس تشيسيكيدي"، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيس الاتحاد الأفريقي، ورؤساء الدول والحكومات، وموسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

رئيس الوزراء يتقدم بالشكر على ثقة الدول الأفريقية

وتقدم رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، بالشكر على ثقة الدول الأفريقية في أن تستضيف مصر الاجتماع السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية التغير المناخي نيابة عن أفريقيا، مؤكداً أن مصر لن تدخر وسعاً في الدفع بالمواقف الأفريقية حول قضايا التغير المناخي.

ونوه الدكتور مصطفي مدبولي إلى الجهود المصرية التي بذلت على مدار الأعوام الماضية لخدمة قضايا تغير المناخ على مستوى القارة الأفريقية، والتي كان من بينها ترؤس مصر للجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة حول تغير المناخ، ولمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة عاميّ 2015 و2016، علاوة على ما تقوم به مصر من خطوات إجرائية خاصة باستضافة مركز التميز حول مكافحة التغير المناخي التابع للوكالة الأفريقية للتنمية- النيباد. كذلك فقد عرض رئيس الوزراء موقف مصر بشأن باقى القضايا الأخرى التى طرحت على جدول الأعمال.