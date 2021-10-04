/654356/تعرف-علي-طاقم-تحكيم-مباراة-مصر-وليبيا-بتصفيات-كأس-العالم

يستضيف المنتخب المصري نظيرة الليبي يوم الجمعة المقبلة ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلي بطولة كأس العالم والمقرر إقامتة في قطر2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتلقي إتحاد الكرة المصري خطاباً منالجهات الأمنية يفيد بإقامة المباراة يوم الجمعة المقبلة الموافق 8 من شهر أكتوبر الجاري علي أرضية ملعب ستاد برج العرب بالإسكندريه.

ويحتل المنتخب الوطني المصري المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد4 نقاط جمعها من فوزة علي منتخب أنجولا وتعادلة مع الجابون.

بينما يتصدر المنتخب الليبي ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة 6 نقاط بعما تمكن من تحقيق الفوز في المباراتين أمام المنتخب الأنجولي ونظيرة الجابوني.

حكام المباراة

أعلن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة المنتخب المصري أمام نظيرة الليبي بقيادة البوروندي باسيفيك مانا.

ويتكون طاقم التحكيم بالكامل من التالي:

حكم ساحة: تعيين باسيفيك مانا من بورندي

حكم مساعد أول: التنزاني فرانك كومبا.

حكم مساعد ثاني: البورندي ديزيريه نكورونزيزا.

وحكم رابع من رواندا صامويل اويكوندا.

ويراقب المباراة توكو جويش من اريتريا.

الجدير بالذكر أن الإتحاد الإفريقي قد أعلن أيضاً عن طاقم تحكيم مباراة الإياب والمقرر إقامتها يوم11 من الشهر الجاري في ليبيا.

ويتكون الطاقم من فيكتور جوميز حكم ساحة ويعاونه سويلا زكالي وندونجيني أثينكوسي ومعهم اوجين امدلولي حكمًا رابعًا، ويراقب الحكام هشام قيراط من تونس، بينا يراقب المباراة كاتشالا كالي من نيجيريا.

قائمة المنتخب

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتوح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية، طارق حامد وحمدي فتحي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

ويعقد كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، مؤتمرا صحفيا مصغرا، اليوم الاثنين، مع بدء التجمع الدولي بشكل رسمي، وذلك قبل مران الفريق، يتحدث فيه عن استعدادات الفريق للقائي ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم 2022 بقطر.

غيابات المنتخب

شهدت قائمة منتخب مصر لمواهتي ليبيا، علي العديد من الغيابات، بالرغم من إمكانية معظم الغيابات في الحضور والمشاركة، والتي ياتي على رأسهم مهاجم النادي الأهلي محمد شريف وصانع الألعاب محمد مجدي أفشة.

نتيجة مباراة مصر وليبريا

حقق المنتخب المصري الأول الفوز على منتخب ليبيريا بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء ودي جمع بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

سجل الدولي المصري محمد شريف الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الصامنة والخمسون من عمر المباراة، من خلال كرة عرضية من أحمد سيد زيزو من جهة اليسار قابلها باهر المحمدي برأسية من داخل منطقة الــ 6 ياردات ردت من القائم الأيسر ليجدها محمد شريف وحيد أمام المرمى الخالي والضي لم يجد صعوبة في إسكان الكرة للشباك.

وجاء بالهدف الثاني محمد شريف في الدقيقة السادسة والستون من عمر المباراة، من خلال تسديدة من عبد الله السعيد ردت من الدفاع ووصلت إلى محمد شريف داخل منطقة الــ 6 ياردات فسدد كرة سكنت الشباك.