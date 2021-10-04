/654360/هالة-أبو-السعد-تتقدم-بأول-طلب-إحاطة-بدور-الإنعقاد-الثاني-بالبرلمان

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة بمجلس النواب، بأول بيان عاجل بدور الإنعقاد الثاني، للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، وموجه للحكومة، بشأن إصرار هيئه التأمين الصحى على إهدار المال العام فى مشروعات لم يتم دراستها الدراسة الموضوعية والفنية اللازمة.

دوت الخليج

هالة أبو السعد تقدم أول بيان عاجل بدور الإنعقاد الثاني بالبرلمان

وأكدت النائبة هالة أبو السعد، أن الهيئة العامة للتأمين الصحى فرع الغربية قد قامت بالتعاقد مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لبناء مخازن للهيئة، وذلك على قطعه ارض مساحتها ١٠٠٠ متر مربع داخل محيط مستشفى فوه للتأمين الصحى بمحافظة كفر الشيخ.

وأشارت وكيل لجنة المشروعات المتوسطة بمجلس النواب، هالة أبو السعد، إلى أنه بالرغم من تدخلنا من قبل كنواب لوقف تنفيذ بناء مخازن مركزيه طبيه وغير طبيه للهيئة على مساحه ١٠٠٠ متر، إلا ان الهيئة ما زالت مصره على إقامة هذا المشروع وإهدار المال العام بصوره واضحة.

هالة أبو السعد تطالب بإقامة مركز لجراحات القلب

وطالبت البرلمانية هالة أبو السعد، الحكومة في إقامه مركز لجراحات القلب والصدر ومستشفى ومركز للاطفال، او مستشفى للعيون لخدمة ٨ مليون إنسان محرومين تماما من هذه الخدمات الصحية بدلا من إهدار الموارد على بناء مستودعات ومخازن. لذلك.

كما طالبت الحكومة بالتدخل الفورى وإنقاذ مستشفي فوه من شبهات وقائع فساد واساءة استغلال نفوذ ليس لها هدف سوى تعطيل خدمة أكثر من 8مليون مواطن يتم علاجهم بهذه المستشفي واصدار اوامركم بإنشاء مركز لعلاج أمراض القلب على هذه الأرض، فضلا عن فتح تحقيق موسع بهذا الأمر كي نكشف بعض الوقائع التى من شأنها تشكل جريمة متكاملة الأركان.

كما تطالب بتحويل تراخيص هذه الأرض إلى رخصة خدمات طبية ومخازن، وان يتم تدعيم أساسات المبني ليكون خمسة ادوار أو أكثر لإقامة خدمة طبية عليه.