فيديوجراف.. حكاية خط بارليف وهم صدقه العالم ودمرته مصر

جدة - نرمين السيد - ومن بين أدوات التأمين خط بارليف، وهو سلسلة من التحصينات الدفاعية التى كانت تمتد على طول الساحل الشرقى لقناة السويس.

بُنى خط بارليف من قبل إسرائيل بعد احتلالها لسيناء عقب حرب 1967، وكان الهدف الأساسى من بناء الخط هو تأمين الضفة الشرقية لقناة السويس ومنع عبور أى قوات مصرية إليها.

تميز خط بارليف بساتر ترابى ذو ارتفاع كبير من 20 إلى 22 مترا وانحدار بزاوية 45 درج، إضافة إلى التحصينات الحديثة التى تم إضافتها إلى الخط.

اللواء المهندس باقى زكى يوسف، صاحب فكرة تحطيم أسطورة خط بارليف باستخدام المياه فى فتح الساتر الترابى تمهيدا لعبور القوات المصرية إلى سيناء.

وتمكن الجيش المصرى فى يوم السادس من أكتوبر عام 1973م من عبور قناة السويس واجتياح خط بارليف، وأفقد العدو توازنه فى أقل من ست ساعات.