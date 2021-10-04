شكرى: نتطلع لاستمرار التعاون مع روسيا فى قضية سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وقدم شكرى، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الروسى سيرجى لافروف، اليوم الإثنين، الشكر لروسيا على الدعم الذى لاقته مصر فى إطار تناول هذه القضية فى مجلس الأمن، معربا عن تطلع مصر لاستمرار التعاون فى هذا الصدد نظرا للطبيعة الوجودية لهذه القضية لمستقبل مصر وشعبها.
وأكد وزير الخارجية، أهمية التوصل لاتفاق قانونى ملزم فى أقرب وقت ممكن من خلال استئناف المشاورات تحت رعاية الاتحاد الإفريقى، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويزيل أى توتر قد ينشأ نظرا لاستمرار السياسات الأحادية التى لا يمكن أن تكون متسقة مع القانون والأعراف الدولية.
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