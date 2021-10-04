السفير البريطانى يشيد باستراتيجية مصر فى مواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - وأشاد بايلى، خلال استقبال الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، له بمقر ديوان عام الوزارة، باستراتيجية الدولة المصرية فى مواجهة جائحة فيروس كورونا والتى ساهمت فى خفض معدل الإصابات والوفيات بالفيروس، كما أكد حرص بلاده على مواصلة التعاون مع مصر فى القطاع الصحى وتقديم جميع سبل الدعم اللازم خلال التصدى للجائحة.

وقدمت الدكتورة هالة زايد، الشكر للسفير والحكومة البريطانية، لدعم مصر بـ299 ألفا و680 جرعة من لقاح فيروس كورونا، من إنتاج أسترازينيكا، فى منتصف شهر أغسطس الماضى، فى إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين الصديقين، مؤكدة أهمية التضامن بين الدول فى التصدى لجائحة كورونا.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الاجتماع تناول مناقشة الضوابط والاشتراطات الصحية المتبعة مع المسافرين بين مصر وبريطانيا، لمواجهة فيروس كورونا، وتيسير حركة انتقال المواطنين بين البلدين.

وأضاف مجاهد، أنه تم أيضًا مناقشة الإجراءات الجارية بوزارة الصحة البريطانية لسرعة اعتماد شهادات تلقى اللقاح للمسافرين، والتى تحمل رمز الاستجابة السريع QR code، بعد رفع اسم مصر من القائمة الحمراء المتعلقة بالسفر من وإلى بريطانيا، وذلك ضمن حوالى 100 دولة تم مراجعة الإجراءات الصحية ومستجدات الوضع الوبائى بها.

وتابع أن الوزيرة أكدت استمرار العمل واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة لتيسير حركة الانتقال بين مصر وبريطانيا، خصوصًا لأغراض العلاج والبعثات التعليمية، فضلاً عن تنشيط السياحة الآمنة لمواطنى الدولتين.

ولفت إلى أن الوزيرة ناقشت التعاون بين مصر وبريطانيا فى مجال التعليم الطبى المهنى، من خلال التعاون بين وزارة الصحة والسكان، والكلية الملكية البريطانية Royal College، لتطوير البرامج التدريبية فى مختلف التخصصات الطبية واعتمادها ضمن برنامج الزمالة المصرية.

وأشار إلى أن الاجتماع تناول استعراض تجربة مصر وبريطانيا فى مواجهة الجائحة، وأبدى السفير البريطانى حرصه على الاطلاع على استراتيجية وزارة الصحة والسكان المصرية فى التصدى للجائحة والتى أدت إلى انخفاض معدل الإصابات والوفيات بالفيروس.

وأوضح أن الوزيرة، أشارت إلى تجربة مصر فى التصدى للفيروس والتى استطاعت تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المصريين وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، واستمرار عجلة الاقتصاد والتنمية، مشيرة إلى أن من أبرز محاور تلك الاستراتيجية، توافر البنية التحتية والتجهيزات بالمستشفيات والوحدات الصحية، ووجود أطقم طبية مؤهلة، فضلاً عن تحسين الصحة العامة للمواطنين، من خلال مبادرات رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" بمختلف التخصصات الطبية، والتى ساهمت بشكل كبير فى خفض معدلات الإصابات والوفيات بالفيروس، حيث استهدفت تلك المبادرات جميع فئات المجتمع من مختلف المراحل العمرية، وتقديم العلاج لملايين المرضى بالمجان.