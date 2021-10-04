الصين: شركة إيفر غرايند تبرم صفقة كبيرة

تستعد الشركة الصينينة ،إيفر غراند، إلي إبرام صفقة كبيرة من نوعها ،بعدما عانت الشركة من خطر الإفلاس ،والذي من شأنه كان سيؤثر على الاقتصاد العالمي،حيث تجاوزت ديونها 300 مليار دولار.

تعليق الشركة وأبرام ثفقة كبيرة

أعلنت الشركة اليوم ،تعليق الاسهم العملاقة في برصة هنج كونج ،ذلك قبل أعلان عن أتمام صفقة كبيرة.

وفي بيان لإيفر غراند ،أنه تم إيقاف التداول بأسهم الشركة الساعة 9 صباحا اليوم 4 أكتوبر، في أنتظار إعلان عن الصفقة الكبيرة ،التي من شأنها انقاذ الاقتصاد العالمي.

وبلغت ديون الشركة في الاونة الاخيرة 300 مليار دولار ،وتمتلك أكثر من 1300 مشروعا في أكثر 280 مدينة ،وعليها ديون لنحو 130بنك و120 مؤسسة مالية غير مصرفية ،وتمثل نحو 50% من ديون الشركة هي لصالح المقاولين.

وهي ثاني أكبر شركة تطوير عقاري من حيث المبيعات في الصين، مما يجعلها تحتل المركز 122 لأكبر مجموعة في العالم من حيث الإيرادات، وذلك فقًا لقائمة فورتشن غلوبال 500 لعام 2021. يقع مقرها في مقاطعة غوانغدونغ جنوب الصين، وتبيع معظم الشقق السكنية لذوي الدخل المرتفع والمتوسط. في عام 2018، أصبحت الشركة العقارية الأكثر قيمة في العالم.

وسط تخاوف من الشركات العالمية أن تتكرر أزمة الاقتصادية عام 2008 ،وذلك حدوث الكساد العالمي وانهيار الاقتصادات العالمية.