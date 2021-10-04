/654357/فتحي-مبروك-أحمد-فتحي-يستحق-التواجد-مع-منتخب-مصر-وقرار-استبعاد-أفشة-وشريف-خاطئ

أكد فتحي مبروك، مدرب منتخب مصر الأسبق، أنه تفاجئ بعد تواجد محمد شريف وأفشة مع المنتخب الوطني قبل مبارتي ليبيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" أحمد فتحي يستحق التواجد مع منتخب مصر خلال الفترة القادمة، ولم أتفاجئ بتواجدة لأنني مؤمن بقدراتة دائما ويستطيع خلق جبهة قوية مع أكرم توفيق".

وتابع" محمد الشناوي هو الحارس الأساسي في لقاء ليبيا، بجانب أحمد حجازي والونش، وأيمن أشرف يتواجد في الجانب الأيسر، وأكرم توفيق في الظهير الأيمن".

وزاد" خط الوسط لمباراة ليبيا سيتكون من، طارق حامد لابد من تواجدة في المباراة ويلعب بجانبة أي لاعب من البقية، والأقرب هو عمرو السولية، ولديه القدرة الهجومية".

وأكمل" أما عن الخط الهجومي للمباراة سيكون البداية بمحمد صلاح، وعبد الله السعيد، والاقرب أحمد سيد زيزو بدلاً من رمضان صبحي، والمهاجم الصريح سيكون مصطفى محمد".

وائل جمعة: محمد صلاح قائد منتخب مصر بشكل رسمي.. وكارلوس كيروش مدرب محترف

أكد وائل جمعة، مدير منتخب مصر، أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة من أبرز الكشافين للاعبي كرة القدم، ويأتي على رأسهم النجم كريستيانو رونالدو.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "صدى البلد" كارلوس كيروش يثق في جميع اللاعبين الذين تم إختيارهم في قائمة منتخب مصر مؤخراً، ويجب أن يكون هناك ثقة من جانب الجماهير".

منتخب مصر

وأكمل" المدرب شاهد مباريات كثيرة وعديدة للغاية قبل إعلان قائمة منتخب مصر لمبارتي ليبيا، وهناك حملات ضد المدرب ولا يستطيع أحد فرض أي أسماء عليه داخل المعسكرات".

وتابع" أحمد حجازي وصل اليوم وينضم باقي المحترفين يوم الأثنين، بينما يصل محمد صلاح يوم الثلاثاء، والمدرب يحترم جميع اللاعبين، والأهم حاليا مساعدة وغسعاد الجماهير المصري، وعن أزمة الشارة فقد أكد أنه تحدث مع أحمد فتحي لاعب بيراميدز، وتقبل أمر وجود محمد صلاح قائدا للمنتخب".

واختتم" يرى كارلوس كيروش أن مواجهات تصفيات كأس العالم كأنها مثل الجبل، ومباراة ليبيا لها تجهيز خاص وهام وسيقام المؤتمر الصحفي غدا الأثنين باستاد برج العرب، وسيكون هناك مترجم خاص للمدرب".