«صدمتها دراجة نارية»..مصرع ربة منزل في حادث في المنيا

/654358/صدمتها-دراجة-ناريةمصرع ربة-منزل-في-حادث-في-المنيا

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الأثنين، بعد أن صدمها تروسيكل خلال سيرها بأحد شوارع قرية دير أبو حنس التابعة لمركز ملوي جنوب المنيا وعلى الفور تم نقلها إلي مستشفي ملوي العام، وتم تحرير المحضر اللازم عن الحادث والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع سيدة صدمها تروسيكل فى حادث بالمنيا

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت الأجهزة المنية بالمنيا، إشارة من مأمور مركز شرطة ملوي بتلقيه بلاغا من مدير مستشفى ملوي العام بوصول ربة منزل جثة هامدة بعد أن صدمها تروسيكل أثناء سيرها بأحد شوارع قريتها.

أجهزة البحث الجنائي

وأتضح من تحريات أجهزة البحث الجنائي أن ربة المنزل تدعي «مريم. س. إ» 33 سنه ربة منزل ومقيمة بقرية دير أبو حنس بملوي وأثناء سيرها بأحد شوارع القرية صدمها تروسيكل فأصابها بعدة إصابات ولفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصولها إلي مستشفى لمحاولة إسعافها وإنقاذها.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 7490 لسنة 2021 إداري مركز شرطة ملوي وعلى الفور تم القبض علي سائق التروسيكل وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.

وفي سياق أخر شهد طريق الغردقة - رأس غارب، حادث تصادم بين سيارة ميكروباص «سياحة» وأخرى نقل «تريلا»، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص من بينهم 3 أجانب من ألمانية، وعلى الفور تم نقل المصابين إلي مستشفى غارب للمركزي لتلقى العلاج .

تفاصيل الحادث

تعود تفاصيل الحادث عندما ورود بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد بتصادم سيارة سياحة ميكروباص رقم «ص . ق . ع» 5457 بأخرى نقل كبير رقم «د . ل . ج 9277 »، وبعد انتقال سيارات الإسعاف لمكان الحادث، أتضح أن الحادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص منهم 3 أشخاص أجانب، جنسية المانية، و2 مصريين.

مدينة رأس غارب

وعلى الفور انتقل اللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب، لمكان الحادث للاطمئنان على المصابين والذى أتضح أن إصابتهم بعد نقلهم إلي مستشفى غارب المركزى، أن اصابتهم متفرقة مابين اشتباه كسر بالفك السفلى وكدمات وسحجات بالجسم وأخر جرح قطعى بالرأس وآخر اشتباه كسر بالفخذ الأيمن، وتم نقل مصاب إلي المستشفى العام بالغردقه لتلقي العلاج اللازم.