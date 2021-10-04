/654362/محمد-اليماني-موسيماني-في-خطر-والجماهير-تريد-الفوز-بالبطولات-والزمالك-سينافس-على-الدوري-من-جديد

أكد محمد اليماني، نجم منتخب مصر السابق، أن بطولة الدوري المصري للموسم الجديد ستكون صعبة للغاية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" الأهلي سيكون قوي وشرس في الموسم الجديد، والزمالك يسعى للحفاظ على البطولة للعام الثاني على التاولي من جديد".

وأكمل" خسارة الأهلي لبطولتي السوبر والدوري أمر صعب للغاية وسيكون ذلك له مردود كبير خلال الفترة القادمة، وبيتسو موسيماني سيعاني نفسيا بسبب المنافسة على البطولة".

وزاد" جماهير الأهلي تريد الفوز بالبطولات ورصيد موسيماني بدأ ينفذ مع الجماهير بسبب خسارة الدوري والسوبر، فالجماهير المصرية عموما تحب المتعة وجماهير الأهلي خاصة تريد النجاح المستمر".

وتابع" نادي الزمالك قدم مبارايات قوية خلال الموسم الماضي وسوف يستمر في المانفسة، والمشكلة لديهم فقط هي عدم الاستقرار داخل مجالس الإدارات الخاصة بهم، ولكنهم يستطيعوا تحقيق النجاحات".

واختتم" بيراميدز منذ تواجدة في الدوري الممتاز كان الجميع يتوقع لهم النجاح، وما حدث الموسم الماضي للفريق بتغيير الأجهزة الفنية كان له تأثير كبير، وتواجد إيهاب جلال مع الفريق سيكون له نجاح مختلف، ومن الممكن أن ينافس على البطولة مع الفريق، وقدم مباريات وموسم قوي مع الإسماعيلي في السابق".

محمد اليماني : المنتخب الاولمبى أفتقد مصطفى محمد و الجيل السباق الأفضل فى تاريخ مصر

كشف محمد اليمانى نجم الاسماعيلى ومنتخب مصر السابق أن الجيل السابق بقيادة حسن شحاتة الافضل فى تاريخ الكرة المصرية ولابد من عدم المقارنة مع الجيل الحالى .

محمد اليماني

وأوضح محمد اليمانى في تصريحات عبر برنامج "ملعب البلدوزر" الذي يقدمه الإعلامي الكابتن مجدي عبدالغني على قناة "الشمس": أن المنتخب الاولمبى الحالى يفتقد مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراى التركى و المعار من الزمالك بسبب قوة اللاعب الهجومية والمساهمة بشكل كبير للتاهيل الى أولمبياد طوكيو و تحقيق البطولة الافريقية ".

ترتيب مجموعة مصر في أولمبياد طوكيو 2020

تقع مصر في المجموعة الثالثة من منافسات دورة الألعاب الصيفية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، وتضم المجموعة كل من المنتخبات التالية: مصر والأرجنتين وإسبانيا وأستراليا، ويأتي ترتيب المجموعة بعد خوض المنتخبات الأربع لمبارتين كالتالي:

المركز الأول: إسبانيا برصيد 4 نقاط

المركز الثاني: أستراليا برصيد 3 نقاط.

المركز الثالث: الأرجنتين برصيد 3 نقاط.

المركز الأخير: مصر برصيد نقطة وحيدة.