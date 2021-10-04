/654365/اختيار-النائب-محمد-حلاوة-نائبا-لرئيس-الهيئة-البرلمانية-لمستقبل-وطن-بمجلس-الشيوخ

قرر النائب أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، النائب الاول لرئيس الحزب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، ممثل الاغلبية بمجلس النواب وبعد العرض على رئيس الحزب والاطلاع على قانون الأحزاب، تعيين النائب محمد نبيل محمد السيد حلاوة، نائبا لرئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تعيين النائب محمد حلاوة نائبا لرئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن بمجلس الشيوخ

محمد حلاوة نائبا لرئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن بالشيوخ

كما قرر ممثل الأغلبية، المهندس أشرف رشاد لالشريف، اختيار 3نواب جدد لرئيس الهيئة البرلمانية للحزب فى مجلس النواب، ضمت النائب عاطف ناصر، والنائب عبد الوهاب خليل، والنائب محمد أحمد زايد، نواب لرئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ.

وأخطر حزب مستقبل وطن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى أمس الأحد، باختيار النائب أشرف رشاد الشريف، ممثلا للأغلبية بدور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، وذلك للدور التانى على التوالى للفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، حيث صاحب أداء الأغلبية طوال دور الانعقاد الأول تقدير واسع وإشادة لما كان له التأثير الأكبر فى الصورة الأفضل لمجلس النواب خلال الفترة الأخيرة، بجانب خروج وظهر المجلس بشكل مختلف ومنظم بجانب التنسيق والعمل من أجل مصلحة المواطن والوطن، حيث وصفها الكثيرون بأن أغلبية مستقبل وطن هى أغلبية المواطن.

3نواب جدد لرئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب

وشهدت مجلس النواب عودة دور الانعقاد الثانى يوم السبت الماضى تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تم إجراء انتخابات اللجان النوعية الـ25 وأيضا بدأ المجلس أعماله بمناقشة مشروع قانون النائب محمد السلاب عن حزب مستقبل وطن بشأن تغليظ عقوبة التنمر على ذوى الاحتياجات الخاصة بجانب تشكيل لجنة القيم والموافقة على تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان.