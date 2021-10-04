/654366/أفريقية-النواب-تعقد-أولى-اجتماعتها-وتقرر-عقد-لقاءات-مع-عدد-من-الوزراء-بشأن-التواجد-فى-أفريقيا

نظمت لجنة الشؤون الأفريقية اجتماعها الأول، اليوم، برئاسة شريف الجبلى ، وبحضور عمرو هندى، وكيل اللجنة ورشا ابو شقرة امين السر.

وقال النائب شريف الجبلى، أن اللجنة تستعد لعقد عدة لقاءات مع عدد من الوزراء، بشأن نشاطات الوزارات داخل الدول الأفريقية، مثل وزارة البيئة، والخارجية، والموارد المالية والنقل ، و التجارة والصناعة، و الطاقة .

واكد رئيس لجنة الشؤون الأفريقية، أن اللجنة طالبت بتفعيل الصداقة البرلمانية مع برلمانات الدول الأفريقية، مؤكدا على أهمية جماعة الصداقة البرلمانية فى تقريب وجهات النظر وتنمية العلاقات بين الدول ، لافتا الى أهمية توطيد العلاقات مع برلمانات الدول الأفريقية.

هذا ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ علي مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، بحسب ما رصد دوت الخليج تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، قائلا: التنمر ظاهرة عدوانية غير مرغوب فيها تنطوي على ممارسة العنف والسلوك العدواني من قبل فرد أو مجموعة أفراد نحو غيرهم وبتقييم هذه الظاهرة يتبين أن سلوكياتها تتصف بالتكرار كما أنها تعبر عن افتراض وجود اختلال في ميزان القوى والسلطة بين الأشخاص.