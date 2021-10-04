/654368/وزير-الخارجية-يبحث-تطورات-سد-النهضة-مع-نظيره-الروسي-لافروف

ناقش اليوم الإثنين ،وزير الخارجية المصري ،شكري سامح ، نظيره الروسي سيرغي لافروف حول تطورات سد النهضة،موجها الشكر لروسيا على موقفها تجاه الازمة.

شكري يبحث عن حل مشكلة سد النهضة مع نظيره الروسي

وخلال المؤتمر الصحفي ، وجه شكري الشكر لروسيا ،بسبب الدعم الذي لقته مصر من جانبها لتناول هذه القضية في مجلس الامن،ايضا يعمل على تواصل لحل مع نظيره الروسي يضمن الحقوق لكافة الأطراف،بعيد عن أي سياسات أحادية.

وأوضح شكري أن العلاقات الثنائية بين البلديين عبر اللقاءات المشتركة والتعاون الثنائي تهدف لتعاون مثمر سواء كان في محطة الضيعة النووية أو المنطقة الصناعية بالسويس أو المقاصد السياحية،وهناك رغبة في التبادل التجاري بين البلديين بشكل كبير.

شكري يبحث عن حل الازمة الفلسطينية والسورية واليبيا

أكد شكري ،أنه بحث على حلول لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ،عبر حل الدولتين والتواصل لحل دائم وشامل وعادل للدولة الفلسطينية ،وإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 .

تناول شكري ولافروف الحفاظ على استقرارا ليبيا ووحدة الأراضي عن طريق خارطة الطريق،وخروج جميع القوات الاجنبية ،وتدعم بكل قوة حتي تستدعيد المؤسسات اليبيا أستقرارها.

كما أكدا علىضرورة سحب القوات الأجنبية من هذا البلد بشكل تدريجي، وإجراء الانتخابات المقررة أواخر العام الجاري، وتعزيز الهيئات الحكومية وتشكيل قوات مسلحة موحدة.

وبالنسبة للأزمة السورية، أكد أنه تمت مناقشة الأوضاع في سوريا، وكيفية إنهاء الأزمة السورية بالشكل الذي يتواكب مع مقررات الشرعية الدولية.

كما أكد لافروف، أرسال مساعدات لسوريا لتتجاوز تدعيات الأزمة، والعمل على التواصل لتسوية سياسية .