/654370/بعد-فترة-انقطاع-مي-عز-الدين-تعود-لتشعل-السوشيال-ميديا

فاجأت الفنانة المصرية مي عز الدين جمهورها بعودتها لعالم السوشيال ميديا، بعد فترة غياب اقتربت من شهرين، حيث افتقدها متابعيها وأخذوا يتسألون عن السر وراء اختفائها.

دوت الخليج يرصد أحد ظهور للفنانة مي عز الدين بعد فترة غياب، فضلًا عن آخر أعمالها الفنية.

أطلت مي على متابعيها بعد فترة انقطاع، بنشرها صورة شخصية عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهرت مي فيها من داخل المنزل بإطلالة بسيطة.

نجوم الوسط الفني يعبرون عن اشتياقهم لمي عز الدين

ومن ثم انهالت التعليقات من متابعيها ونجوم ونجمات الوسط الفني معربين عن اشتياقهم لها، وجاء على رأسهم الفنانة رندا البحيري فكتب: "فينك يا مي وحشتيني"، وعلقت ريم البارودي: "وحشتيني ووحشتينا يا ميكا"، بينما قالت أيتن عامر: "مرحبًا برجوعك.. طل القمر".

آخر أعمال مي عز الدين الفنية

يشار إلى أن آخر أعمال مي عز الدين، هو مسىلسل «خيط حرير»، امن بطولتها إلى جانب محمود عبد المغني ونيقولا معوض وسوسن بدر، ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ومحمد علي رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمي، ويوسف عثمان وممدوح الشناوى، وحازم سمير، وآخرون، وهو من إخراج إبراهيم فخر.

تدور أحداث المسلسل حول "مسك" الفتاة الفقيرة التي تحاول مساعدة والدها في مصروف المنزل ويتم تعيينها في إحدى شركات كبار رجل الأعمال لتجمعها قصة حب مع حازم ابن صاحب الشركة، الذي يتزوجها سراً بدون علم والدته التي تريد منع هذا الزواج، خاصة بعد أن علمت بحمل مسك، ثم تنقلب على ابنها وتمنعه من السفر ويعود لها وتقوم بإجهاضها، عنوة، وتعود مسك بعد ذلك للانتقام منهم بعدما أصبحت غنية من زواجها بأحد كبار رجال الأعمال.

السيرة الذاتية لمي عز الدين

مي عز الدين، ممثلة مصرية ولدت في إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، درست علم الاجتماع بكلية الآداب.

و رشحها المخرج منير راضي للمخرج محمد النجار لبطولة فيلم «رحلة حب» مع المطرب محمد فؤاد الذي كان يبحث عن وجه جديد لفيلمه، ثم توالت أعمالها الفنية من المسلسلات والأفلام، منها مسلسل «أين قلبي».

وأيضًا العديد من الأفلام منها «عمر وسلمى» الذي حققت به نجاح كبير مع الفنان تامر حسني، حيث شكلا ثنائيًا ناجحًا وقدما سويًا ثلاثة أجزاء من الفيلم.

خطبة مي عز الدين من محمد زيدان

خُطبت الفنانة مي عز الدين لفترة للاعب الكرة محمد زيدان فى عام 2009، لكنهما انفصلا بعد ذلك.