مصدر كنسى ينفى تدهور حالة الأنبا باخوميوس الصحية

جدة - نرمين السيد - وأكد المصدر لـ"دوت الخليج" أنه لا صحة لهذه الشائعات، والأنبا باخوميوس يمارس مهام عمله بشكل طبيعى، ومن المقرر أن يرفع صلاة رفع بخور العشية مساء اليوم الإثنين.

وكانت أنباء انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، خلال الساعات الماضية، حول تدهور الحالة الصحية للأنبا باخوميوس.