جدة - نرمين السيد - وأكد المصدر لـ"دوت الخليج" أنه لا صحة لهذه الشائعات، والأنبا باخوميوس يمارس مهام عمله بشكل طبيعى، ومن المقرر أن يرفع صلاة رفع بخور العشية مساء اليوم الإثنين.
وكانت أنباء انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، خلال الساعات الماضية، حول تدهور الحالة الصحية للأنبا باخوميوس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصدر كنسى ينفى تدهور حالة الأنبا باخوميوس الصحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.