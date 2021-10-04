خطة البرلمان تناقش قانون المالية الموحد

حضر المناقشة الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، وعدد من قيادات وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية.
وخلال اجتماع اللجنة استعرض أبو عيش ملامح وفلسفة مشروع قانون المالية العامة الموحد، موضحا أنه كانت هناك ضرورة لتعديل القانون لمواكبة التطورات فى نظم المالية العامة على مستوى العالم والميكنة والتوقيع الإلكترونى، بالإضافة إلى استحداث عدد من الآليات المالية الحديثة، مشيرا إلى أن التحرك تم فى ضوء التوصيات الصادرة من الجهات الدولية والممارسات المتعلقة بالشفافية والإفصاح.
وأضاف نائب وزير المالية أنه تم عقد أكثر من 60 اجتماعا بالوزارة واللجان المختصة للخروج بمشروع القانون، وأنه من أبرز أهداف مشروع القانون التحول إلى نظام البرامج والأداء فى إعداد الموازنة العامة للدولة، والمرونة من خلال الحفاظ على المخصصات المالية للموازنة والتصدى لظاهرة "حرق الموازنة"، وتقنين التحصيل والدفع غير النقدى.
وأشار أبوعيش إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك آثار إيجابية متعددة على المالية العامة للدولة، موضحا أن مشروع القانون تم إعداده بالشراكة مع خبراء صندوق النقد الدولى، كما أنه يضمن التأهيل الدائم للعاملين بقطاع الحسابات بكل وحدات الجهاز الإدارى والحكم المحلى والهيئات الاقتصادية.
ومن جانبه، أوضح محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة للدولة، أن مشروع قانون المالية العامة الموحد يهدف إلى مواكبة المعايير الدولية فى إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، والحفاظ على موارد الدولة وترشيد النفقات.
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