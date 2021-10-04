فيديوجراف.. حياة كريمة تبنى «الوعى» فى قرى مصر

جدة - نرمين السيد - تعمل مبادرة حياة كريمة على تنفيذ المشروعات المختلفة بالمحافظات "مياه أو صرف أو كهرباء أو مشروعات تعليمية وصحية"، وكذلك تحرص أيضا على بناء الإنسان والمواطن الريفى داخل القرى من خلال الحملات التوعوية التى قررت الدولة تنظيمها فى مختلف القرى.





والفيديوجراف التالى يوضح أبرز الجهود التى تبذلها الدولة من خلال مبادرة حياة كريمة لتوعية المواطنين بأهمية المشروعات القومية.

وتهدف حملات التوعية إلى الحفاظ على مستقبل المواطنين من خلال الحفاظ على المشروعات القومية التى يستفيد منها الجيل الحالى والمقبل.

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