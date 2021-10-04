عاجل.. مصر تعزى سلطنة عمان فى ضحايا الإعصار شاهين

جدة - نرمين السيد - أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين، عن خالص التعازى والمواساة إلى سلطنة عُمان الشقيقة وذوى ضحايا إعصار شاهين الذى ضرب البلاد وخلف عددًا من القتلى والمُصابين، فضلاً عما نجم عنه من أضرار وتلفيات مادية جسيمة.





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