الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين جديدين

جدة - نرمين السيد - نشرت الجريدة الرسمية، فى العدد رقم 39 مكرر، الصادر فى 2 أكتوبر، قراران للرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن تشكيل لجنة تتبع رئيس مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وفرض التدابير فى بعض مناطق شبه جزيرة سيناء.





وجاء القرار رقم 441 لسنة 2021، بشأن تشكيل لجنة تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون برئاسة "أحد نواب/ مساعدى وزير العدل"، على أن تضم ممثلين عن الوزارات وبعض الجهات، على ألا تقل درجة كل منهم عن الدرجة الممتازة أو ما يعادلها. كما جاء القرار رقم 442 لسنة 2021، بفرض التدابير كلها أو بعضها فى بعض مناطق شبه جزيرة سيناء.

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