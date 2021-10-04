بعد تجديد تعاقده.. أرقام رائعة لمايسترو القلعة الحمراء

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أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عن تمديد عقد عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، بالإضافة إلى الموسم المتبقي في عقده, لتصبح مدة تعاقده مع الأهلي 3 سنوات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأنهى أمير توفيق كافة الجوانب الإدارية والمالية مع اللاعب الذي قام بالتوقيع على عقده الجديد بعد تقديمة لمستويات مميزة مع القلعة الحمراء منذ قدومة عام 2015.

أرقام عمرو السولية مع الأهلي

قدم عمرو السولية مستويات وأرقام رائعة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قدومة في يناير 2015 من نادي الشعب الإماراتي.

ويعتبر الموسم قبل الماضي هو الأكثر تميزاً في مسيرة السولية مع القلعة الحمراء،حيث تمكن لاعب وسط الأهلي خلالة من تسجيل 8 أهداف بجانب صناعة 6 أهداف أخرى لزملائه بالفريق.

وكان للسولية تأثير كبير مع القلعة الحمراء في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا العام حيث تمكن من إفتتاح التسجيل للنادي الأهلي في المباراة النهائية أمام غريمة التقليدي نادي الزمالك, والتي إنتهت بفوز النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد, وتتويجة بالنجمة التاسعة لبطولة دوري الأبطال الإفريقي.

وفي الموسم الماضي شارك عمرو السولية مع النادي الأهلي في 40 مباراة في جميع البطولات التي شارك بها المارد الأحمر, وتمن من تسجيل هدفين في بطولة الدوري وصناعة ثلاثة أهداف أخري لزملائة بالفريق, بالإضافة إلي دورة الكبير في فوز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني علي التوالي بعد تسجيلة هدفاً في فوز النادي الأهلي علي كايز تشيفز الجنوب إفريقي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشيئ.

بطولات عمرو السوليه مع النادي الأهلي

إستطاع عمرو السولية من تحقيق 12 بطولة مع القلعة الحمراء بواقع خمس بطولات للدوري الممتاز، وبطولتين لكأس مصر، وبطولتين للسوبر المحلي، ولقبين لدوري أبطال إفريقيا، ولقب لبطولة السوبر الإفريقي.

تصريحات السولية

وتحدث السولية مع الصحفيين قبل بداية تدريبات اليوم عن ارتداء محمد صلاح شارة قيادة المنتخب رغم أقدميته حيث قال "لم أفكر في هذا الأمر مطلقًا، هذه أمور تخص الجهاز الفني فقط".

وعن أهمية مباراتي ليبيا قال في هذا السياق " لدينا مباراتان يجب الفوز فيهما من أجل تصدر المجموعة، كرة القدم الآن لا تعترف بالأسماء ويجب بذل قصارى جهدنا".

وأشاد عمرو السولية في نهاية تصريحاته بالجهاز الفني الجديد قائلًا "لدينا جهاز فني جديد مميز للغاية وأود أن أشكرهم على إراحتنا قبل الانضمام للمعسكر".

قائمة منتخب مصر لمواجهة ليبيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتوح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية، طارق حامد وحمدي فتحي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

ويعقد كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، مؤتمرا صحفيا مصغرا، اليوم الاثنين، مع بدء التجمع الدولي بشكل رسمي، وذلك قبل مران الفريق، يتحدث فيه عن استعدادات الفريق للقائي ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم 2022 بقطر.