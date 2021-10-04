/654369/التعب-العقلي-والجسدي-موسيماني-يوضح-أسباب-تراجع-الفريق-في-المرحلة-الماضية

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر موسيماني عبر صفحتة الشخصية علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر, موضحاً أن التعب العقلي والجسدي هو من تسبب في تراجع مستوي الفريق.

وقال موسيماني: في اخر 3 مباريات لم يفز برشلونة وتشيلسي وليفربول وريال مدريد وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

وأوضح: لا تستخف أبدا بالتعب العقلي والجسدي ، السفر و كثافه المباريات في دوري الابطال و تصفيات كأس العالم و الدوري المحلي يأخذ الكثير من اللاعبين و الاجهزه الفنيه.

الاهلي يجدد تعاقد السولية

أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي، عن تمديد عقد عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، بالإضافة إلى الموسم الذي سوف ينطلق بعد أسابيع، لتصبح مدة تعاقده مع الأهلي 3 سنوات، وأنهى أمير توفيق كافة الجوانب الإدارية والمالية مع اللاعب الذي قام بالتوقيع على عقده الجديد.

عودة الأهلي للتدريبات

واستأنف الأهلي تدريباته أمس الأحد ، بعد انتهاء الراحة السلبية، التي منحها بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق لمدة ثلاثة أيام عقب المباراة الودية التي خاضها الفريق الأسبوع الماضي على ملعب التتش بالجزيرة أمام فريق الغابة، وفاز فيها بسبعة أهداف دون مقابل، في إطار التحضير لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا. ويستعد الأهلي للمرحلة المقبلة، التي تشهد خوض الفريق مباراة الذهاب في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا في شهر أكتوبر المقبل.

طبيب الاهلي

توجه إلى إيطاليا صباح أمس الدكتور محمد وفائي، أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، وذلك لقضاء فترة معايشة لمدة أسبوعين بنادي يوفنتوس الإيطالي.

جاء سفر طبيب الأهلي بعد الدعوة التي تلقاها النادي من المدير الرياضي لنادي يوفنتوس ماركو أنتونيلي، وذلك لاستقبال الدكتور وفائي للمعايشة مع الجهاز الطبي بالنادي الإيطالي، والتعرف على أحدث أساليب العلاج الطبيعي، وكذلك الأساليب التي يتبعها الطب الإيطالي قبل المباريات وبعدها، وكيفية تقليص فترة العلاج عقب الإصابة، والخطوات التي تؤدي سريعًا إلى ارتفاع نسبة الاستشفاء.