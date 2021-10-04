/654371/ماس-كهربائي-الحماية-المدينة-تسيطر-على-حريق-داخل-شقة-شمال-قنا

نجحت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الإثنين، في السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية اندلع في منزل مكون من 3 طوابق في مركز أبو تشت شمال قنا.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل السيطرة على حريق نشب فى شقة سكنية شمال قنا

تفاصيل الحريق

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إشارة يفيد السيطرة على حريق نشب فى شقة سكنية بمركز أبوتشت شمال قنا، نتيجة ماس كهربائي دون إصابات بشرية.

الحماية المدنية

وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية تحت إشراف العميد هانى الإتربي، مدير الحماية المدينة بقنا، ونجحت في السيطرة على الحريق بشقة فى الدور الأول علوى على مساحة 100 متر، ملك عادل عبدالحليم سليمان، مقيم بأبوتشت، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وفي سياق أخر تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، جهودها لكشف تفاصيل العثور على جثة سيدة إندونيسية، داخل شقتها بمنطقة قصر النيل، وعلى الفور تم نقل الجثة إلي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

من جانبها قررت النيابة العامة، بانتداب مصلحة الطب الشرعي لتشريح الجثة، وكشف غموض وأسباب الوفاة، ووجود شبهة جنائية من عدمه.

كاميرات المراقبة

كما أمرت جهات التحقيق الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة، لكشف ملابسات وتفاصيل الواقعة، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط المنزل التي تقيم فيه الفتاة، تمهيدًا لتفريغها لرصد المترددين على العقار.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور قسم شرطة قصر النيل، إخطارا بالعثور على جثة فتاة من جنوب شرق آسيا داخل شقتها، في العقد الرابع من العمر وتحمل جنسية دولة إندونيسيا، وأتضح أنها ترتدي كامل ملابسها، كما اتضح خلو الجثة من ثمة إصابات بالجسم.