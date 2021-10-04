/654374/بوجود-بدر-بانون-المدير-الفني-لمنتخب-المغرب-يعلن-القائمة-المحلية

أعلن المدرب المغربي الحسين عموتة المدير الفني لمنتخب المغرب للمحليين، "الرديف"، قائمة الفريق استعدادا لمعسكر شهر أكتوبر، والتي سيواجه فيها جامبيا وسييراليون والسودان قبل مواجهات كأس العرب ديسمبر المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حكام المباراة

أعلن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة المنتخب المصري أمام نظيرة الليبي بقيادة البوروندي باسيفيك مانا.

ويتكون طاقم التحكيم بالكامل من التالي:

حكم ساحة: تعيين باسيفيك مانا من بورندي

حكم مساعد أول: التنزاني فرانك كومبا.

حكم مساعد ثاني: البورندي ديزيريه نكورونزيزا.

وحكم رابع من رواندا صامويل اويكوندا.

ويراقب المباراة توكو جويش من اريتريا.

الجدير بالذكر أن الإتحاد الإفريقي قد أعلن أيضاً عن طاقم تحكيم مباراة الإياب والمقرر إقامتها يوم11 من الشهر الجاري في ليبيا.

ويتكون الطاقم من فيكتور جوميز حكم ساحة ويعاونه سويلا زكالي وندونجيني أثينكوسي ومعهم اوجين امدلولي حكمًا رابعًا، ويراقب الحكام هشام قيراط من تونس، بينا يراقب المباراة كاتشالا كالي من نيجيريا.

قائمة المنتخب

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتوح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية، طارق حامد وحمدي فتحي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

ويعقد كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، مؤتمرا صحفيا مصغرا، اليوم الاثنين، مع بدء التجمع الدولي بشكل رسمي، وذلك قبل مران الفريق، يتحدث فيه عن استعدادات الفريق للقائي ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم 2022 بقطر.