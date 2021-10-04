«ديلي ميل» عن محمد صلاح: الملك المصري الذي يحكم أوروبا «صور»

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عنونت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، الحديث عن النجم المصري محمد صلاح وذلك بعد الأداء الخرافي الذي قدمة أمام مانشستر سيتي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتبت "ديلي ميل" على غلافها الرئيسي عن محمد صلاح" الملك المصري الذي يحكم أوروبا".

وقدم محمد صلاح لوحة فنية كبيرة وومتعة للغاية وسجل هدف الموسم في شباك مانشستر سيتي وأمام أقوى دفاع في البطولة الإنجليزية هذا الموسم.

وساهم محمد صلاح في المباراة أيضا بصناعة الهدف الأول لساديو ماني بعد الإختراق بطريقة فنية رائعة للغاية.

وانتهت المباراة بين الفريقين بهدفين لكل فريق، وتواجد الريدز في وصافة الدوري الإنجليزي، خلف تشيلسي المتصدر.

رؤوف خليف: محمد صلاح غصباً عن الكل في العالم هوالأخطر

اشاد المعلق التونسي روؤف خليف، عن وسعادتة بمحمد صلاح الفرعون المصري، بعد احرازة هدف خرافي في مرمي مانشسترسيتي.

وكتب المعلق التونسي رؤوف خليف عبر تويتر “:”محمد صلاح الخرافي والمذهل. الحقيقة الناصعة غصبا عن الكل في العالم وان صلاح حاليا هو الاسرع والاخطر والاروع بعيدا عن شماعة الانتماء لان اقدام صلاح تغرد لوحدها خارج السرب وارقامه تتكلم قبل اقدامه. فخر العرب كما سميته انا اولا والباقي تقليد. ما شاء الله علي الجوهرة المصرية”.

محمد صلاح

نجح الدولي الدولي السنغالي ساديو مانى من تسجيل الهدف الاول في المباراة ولفريق ليفربول من خلال تمريرة رائعة من محمد صلاح إلى ساديو ماني المنطلق خلف دفاعات فريق مانشستر سيتي فسدد الأخير كرة من يمين منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وعاد فريق السيتي بهدف التعادل في الدقيقة الـ 69 من عمر المباراة عن طريق فيل فودين، من خلال تسديدة قوية من يسار منطقة الجزاء سكنت أقصى أسفل يسار المرمى.

وسجل الدولي المصري محمد صلاح الهدف الثاني لفريقة في الدقيقة الـ 86 من عمر اللقاء، من خلال مراوغة ولا أروع من الجانب الأيسر ومرور وتسديد علي يمين المرمي.

وعاد مانشستر سيتي بالهدف الثاني له في المباراة والأخيرة في الدقيقة الـ 81 من عمر المباراة عن طريق كيفين دي بروين، من خلال تسديدة صاروخية من كيفين دي بروين من على حدود منطقة الجزاء سكنت أقصى يمين المرمى.