نضال الأحمدية تقر بممارستها الشذوذ الجنسي: «بحب فئة الشذوذ وبعمل هيك أحيانًا»

/654377/نضال-الأحمدية-تقر-بممارستها-الشذوذ-الجنسي-بحب-فئة-الشذوذ-وبعمل-هيك-أحيانا

أثارت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، جدلًا واسعًا بن الرواد السوشيال ميديا، بعدما أقرت بحبها لفئة الشذوذ جنسيًا، وأنها أحيانًا تمارس ذلك الفعل، مبررة الأمر بأنها تحب رفقاتها.

دوت الخليج يكشف حقيقة شذوذ الإعلامية نضال الأحمدية جنسيًا.

كشفت نضال، أمس الأحد في برنامج أول مرة المذاع عبر قناة «الجديد» عن سبب انسحابها من حلقة برنامج «مصارحة حرة» مع الإعلامية منى عبد الوهاب، الذي أذيع عبر قناة ten في رمضان 2015.

نضال الأحمدية تكشف سبب انسحابها من برنامج مصارحة حرة

أجابت نضال الأحمدية عندما سألها المذيع عن السؤال الذي انسحبت بسببه قائلة: السؤال كان "هل أنتِ شاذة جنسيًا؟، فحسيت بدي أقوصها، وانسحبت لأن المجتمع المصري يختلف بشكل تام عن المُجتمع اللبناني ولن يصدق إلا المذيعة فقط ولن يصدق لبنانية.

نضال الأحمدية تقر بممارستها الشذوذ الجنسي

وعندما أعاد عليها المذات ذات السؤال أجابت قائلة: "أنا مش ليزبيان، يعني حتى بعمل هيك أحيانًا بس فئات الليزبيان بحبهم.. بس أنا امرأة ستريت.

نضال الأحمدية تكشف الدافع وراء تسريبها التسجيل الصوتي لوالد حسام حبيب

كما كشفت الإعلامية نضال الأحمدية لأول مرة عن سبب تدخلها في نشوب أزمة قوية بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها المطرب حسام حبيب بعد كشفها عن خيانة حسام حبيب لها واستعداده لسرقتها.

نضال الأحمدية تدافع عن نفسها بعد أزمة حسام حبيب وشيرين

قالت نضال الأحمدية خلال لقاء في برنامج "أول مرة" عبر قناة "الجديد" اللبنانية إن هدفها من التسريب الصوتي كان واضحا وهو لأجل حماية شيرين عبد الوهاب ممن حولها سواءا كان زوجها أو والده، موضحة: “هي عارفة أنا بحبها كتير ازاي، وكان هدفي حمايتها من أي شخص”.

نضال الأحمدية تؤكد صحة كلامها

وأضافت الأحمدية مؤكدة على تصريحتها التي فجرتها في وقت سابق، إن شيرين عبد الوهاب دافعت عن زوجها ولكنها لم تهاجمها لأنها تقول الحقيقة ولأنها تخشى عليها ممن حولها وألا تسمح لأحد أن يضللها وأن لديها معلومات خطيرة أخرى ولكنها لن تنشرها احتراما للخصوصية مشيرة إلى أنها لم تتواصل مع شيرين عبد الوهاب بعد التسريب مطلقا.