جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن هيئة المجتمعات العمرانية، قامت خلال السنوات الماضة بجهود كبيرة لتطوير المدن فى مصر، ولعل أبرزها تطوير سور مجرى العيون، ومثلث ماسبيرو، وتوفير سكن ملائم للأهالى حتى عودتهم إلى تلك الأماكن، أو إتاحة شقق مماثلة فى مناطق أخرى.





ولفت الجزار إلى تطوير القاهرة التاريخية، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، وكذلك ممشى أهل مصر، مؤكدًا أن الدولة هدفها توفير جودة حياة للمواطن المصرى. وتسلم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق المجتمعية، جائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021. وخلال السنوات الماضية، حققت وزارة الإسكان نجاحات متعددة فى القضاء على العشوائيات، وبناء مجتمعات عمرانية جديدة، فى مختلف محافظات مصر. وتولى الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا بتشييد مجتمعات عمرانية جديدة، لتحقيق حياة كريمة للمواطن المصرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. عاصم الجزار: نستهدف توفير حياة كريمة للمواطن المصرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.