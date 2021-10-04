عاجل.. السيسى يتابع مع مدبولى و5 وزراء خطط الدولة فى مجال تحلية مياه البحر

جدة - نرمين السيد - وقد وجه الرئيس بتدقيق الدراسات الخاصة بمشروعات تحلية المياه بالتكامل مع المنظومة التى تنتهجها الدولة حاليًا تجاه استخدام وإدارة موارد المياه المتاحة والهادفة لتحقيق أقصى استغلال ممكن، سواء بمحطات المعالجة، والتحلية، والتوسع فى نظم الرى الحديث، والتقنيات الزراعية المتطورة، والإدارة الرشيدة للمياه.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف الخاص بتنفيذ وتوزيع المحطات المركزية لتحلية مياه البحر ذات الطاقات الإنتاجية الكبيرة على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار مخطط استراتيجى حتى عام 2050 بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة، وبالشراكة مع الخبرات العالمية بهدف توفير المياه النقية لمواكبة معدلات التنمية والتوسع العمرانى المتزايد، خاصةً فى المناطق الساحلية والمحافظات المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط وخليجى السويس والعقبة.

وقد حضر الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وناصر خليفة رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وأيمن سليمان الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى.