عاجل.. عاصم الجزار: نفذنا 660 ألف وحدة سكنية خلال الفترة الماضية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن الوزارة نجحت خلال السنوات الماضية من بناء 660 ألف وحدة سكنية جديدة، ونستهدف مليون وربع المليون وحدة سيتم الانتهاء منهم فى القريب العاجل.





وتسلم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق المجتمعية، جائزة الأمم المتحدة للمستوطنات االبشرية 2021. وخلال السنوات الماضية، حققت وزارة الإسكان نجاحات متعددة فى القضاء على العشوائيات، وبناء مجتمعات عمرانية جديدة، فى مختلف محافظات مصر. وتولى الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا بتشييد مجتمعات عمرانية جديدة، لتحقيق حياة كريمة للمواطن المصرى.

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