عاجل.. وزير الإسكان: الدولة عملت على توفير التنمية الحضارية المستدامة

جدة - نرمين السيد - ولفت الجزار، خلال مؤتمر صحفى اليوم، لتسلم جائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، إلى جهود هيئة المجتمعات العمرانية، فى تطوير سور مجرى العيون، ومثلث ماسبيرو، وممشى أهل مصر، وكذلك القاهرة التاريخية، بالتعاون مع الأجهزة المعنية.
وتسلم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق المجتمعية، جائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021.
وخلال السنوات الماضية، حققت وزارة الإسكان نجاحات متعددة فى القضاء على العشوائيات، وبناء مجتمعات عمرانية جديدة، فى مختلف محافظات مصر.
وتولى الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا بتشييد مجتمعات عمرانية جديدة، لتحقيق حياة كريمة للمواطن المصرى.
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