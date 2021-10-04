الأمم المتحدة تحتفل بحصول مصر على جائزة المستوطنات البشرية 

بدأت منذ قليل فعاليات احتفاليات الأمم المتحدة لحصول وزارة الإسكان علي جائزة الأفضل، للمستوطنات البشرية، وذلك داخل مقر وزارة الإسكان.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة للوزارة، فازت بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، فى مجال تطوير العمران المستدام، من بين أكثر من 170 ترشيحا من العديد من البلدان.

وقال الوزير: تلقينا خطابا من مكتب المدير التنفيذى لبرنامج المستوطنات البشرية التابع للأمم المتحدة، يفيد بفوز الهيئة بالجائزة، من بين 170 ترشيحا من العديد من البلدان، من قبل لجنة الاختيار للجائزة، حيث رأت اللجنة بالإجماع، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجدبدة (NUCA) يجب أن تحصل على الجائزة لدورها طويل الأجل فى تحقيق العمران المستدام، من خلال توفير مشروعات إسكان اجتماعى آمنة، وبأسعار معقولة، لتشجيع التماسك الاجتماعى للسكان، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار: طبقا للخطاب الوارد إلينا سيقام حفل توزيع الجوائز للفائزين بشهادات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لعام 2021، خلال الاحتفال باليوم العالمى للبرنامج فى العاصمة الكاميرونية "ياوندى"، فى الرابع من أكتوبر المقبل، حيث تمت دعوة ممثل الهيئة للسفر إلى "ياوندى"، لتلقى هذه الجائزة المرموقة.

وتوجه وزير الإسكان بخالص الشكر والتقدير لجميع العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن، على ما يبذلونه من جهود غير مسبوقة فى السنوات الأخيرة، حيث تُعد الهيئة ذراع الدولة فى التنمية العمرانية، مؤكدا أن الهيئة طورت من أدائها بشكل ملحوظ خلال السنوات السبع الأخيرة، وهو ما انعكس فى زيادة موازنتها الاستثمارية سنويا، فبينما لم تزد موازنتها حتى عام 2013 عن 7 مليارات جنيه، أصبحت الآن موازنتها الاستثمارية تبلغ نحو 120 مليار جنيه، يتم إنفاقها سنويا فى مشروعات البنية الأساسية، والإسكان، والخدمات بالمدن الجديدة.

وأشار الوزير إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال السنوات السبع الأخيرة، لاقت دعما كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى آمن بقدراتها فى البناء والتنمية، ومن ثم انطلقت فى تنفيذ مئات الآلاف من وحدات الإسكان التى تناسب مختلف شرائح الدخل، فى مجتمعات سكنية حضارية مخططة، توفر جودة الحياة، وتتمتع بالخدمات المختلفة، حيث تم إنشاء وتشغيل الآلاف من المبانى الخدمية المختلفة.

وأوضح الجزار أن الهيئة اهتمت أيضا بتوفير وسائل نقل جماعى حضارية لسكان المدن الجديدة، وقريبا سيتمتع سكان المدن الجديدة بخدمات المونوريل، والقطار الكهربائى، كما لم تغفل الهيئة توفير الخدمات الترفيهية لسكانها، من مراكز شباب، وأندية رياضية متميزة، ومسارات للدراجات، وممشى سياحى على المدن الساحلية، وكذا مجموعة من الحدائق والمتنزهات المتميزة، يأتى على رأسها الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعلن الوزير أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفى إطار تنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية فى مصر، تتولى حاليا تنفيذ 25 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، بهدف التوسع العمرانى المخطط، لاستيعاب الزيادة السكانية، وتوفير فرص للاستثمار والعمل.