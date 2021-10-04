النائب عمرو درويش يوافق على تغليظ عقوبة التنمر بالنسبة ذوى الاحتياجات الخاصة «فيديو»

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تحدث النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بشأن تعديلات قانون العقوبات، المقدم من النائب محمد السلاب، فيما يخص تشديد العقوبة على المتنمرين تجاه ذوى الإعاقة.

دوت الخليج

النائب عمرو درويش يوافق على تعديلات قانون العقوبات

وقال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب:" نوافق من حيث المبدأ على القانون، لأن فعليًا مسألة التنمر تعد ظاهرة سلبية انتشرت فى المجتمع، ويجب أن يكون هناك عقوبات رادعة حقيقية.

وتابع أمين سر لجنة الإدارة المحلية عمرو درويش، خلال الجلسة العامة:" ظاهر التنمر أخذت منحى آخر على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يستلزم تطبيق العقوبة على المتنمرين.

النائب عمرو درويش: نستلهم روح أكتوبر فيما نشاهده من إنجازات

هذا وتحدث النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، عن نصر أكتوبر، حيث قال:" نستلهم روح أكتوبر فيما نشاهده من إنجازات على أرض الواقع، من تطوير شامل فى البنية التحتية.

هذا ووافق المجلس في المجموع على تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وإحالته إلى مجلس الدولة.

كما أحال البرلمان أيضا 8 تقارير من اللجنة التشريعية بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية إلى اللجان المختصة.