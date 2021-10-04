/654381/بعد-يومين-من-عرضها-حكاية-بدون-ضمان-تتصدر-التريند

حققت الحكاية الثالثة بعنوان «دون ضمان» من مسلسل «إلا أنا» نجاحًا واسعًا، حيث تصدرت تريند جوجل منذ عرضها أول أمس السبت على فضائية قناة «Dmc» في تمام الساعة 8 مساءً.

دوت الخليج يرصد نجاح حكاية «بدون ضمان» بطولة هاجر أحمد وهنادي مهنا من مسلسل «إلا أنا».

أبطال حكاية «بدون ضمان»

حكاية «بدون ضمان» من بطولة هنادي مهنا وهاجر أحمد وإسلام جمال وأحمد بدير وأحمد كشك، سيناريو وحوار يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل.

أحداث حكاية «بدون ضمان»

وتناقش هذه الحدوتة قضية العنف الأسري، والطلاق، والمشاكل التي تحدث للفتيات بعد الانفصال، كما تقدم حلولًا لها.

و «بدون ضمان» هي الحكاية الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل «إلا أنا»، حيث عرضت الأولى وهى «بيت عز» بطولة سهر الصايغ ورشدى الشامى وعصام السقا وتامر نبيل وصفاء الطوخى وسلوى محمد على وإخراج أحمد يسرا، الثانية بعنوان «بالورقة والقلم» بطولة يسرا اللوزى، على الطيب، نور محمود وإخراج محمد بكير.

مسلسل «إلا أنا»

مسلسل «إلا أنا»، فكرة يسرى الفخرانى، وعرض الموسم الأول منه على قناة dmc العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحاً كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائماُ في المجتمع المصرى.

آخر أعمال هاجر أحمد وهنادي مهنا

جدير بالذكر، أن الفنانة هاجر أحمد تستعد لاستئناف تصوير فيلم «زومبى» مع على ربيع وحمدى الميرغنى وكريم عفيفى وشيماء سيف وتأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح، ولكنها تعرضت أمس لوعكة صحية شديدة نقلت على إثرها للمشفى.

بينما هنادى مهنى عرض لها مؤخرًا حدوتة "كدبة كبيرة" من مسلسل "ورا كل باب" على قناة الحياة، حيث شاركت في بطولتها إلى جانب أحمد زاهر، ايمان سلامة، فتوح أحمد، عماد رشاد وتأليف اسلام حافظ وإخراج سميح النقاش.