النائب محمد إسماعيل يوافق على تعديلات عقوبات التنمر لذوى الاحتياجات.. ويناشد بمسار موازى فى التوعية تماشيا مع استراتيجية حقوق الإنسان «فيديو»

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قال النائب محمد إسماعيل، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب:" نوافق من حيث المبدأ على تغليظ عقوبة التنمر، المقدم من النائب محمد السلاب عضو مجلس النواب

دوت الخليج

النائب محمد إسماعيل: يلزم التفرقة بين الظواهر الإجرامية والاجتماعية

وتابع النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، حديثه قائلًا:" يلزم التفرقة بين الظواهر الإجرامية والاجتماعية، ووفقًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى فى أركانها نشر الوعي والثقافة بداية من النشء، وعليه أن تشديد العقوبة دون العمل على التوعية الثقافية والاجتماعية، لأولادنا يحول المتنمر إلى مجرم".

وأكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أن المقترح الأول للنائب محمد السلاب فيما يتعلق بعقوبة التنمر والتى تصل إلى سنة وتزيد، معقول جدًا، ويتناسب مع قيمتها باعتبارها ظاهرة اجتماعية وليست إجرامية.

مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على تغليظ العقوبة على التنمر

هذا ووافق المجلس في المجموع على تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وإحالته إلى مجلس الدولة.

كما أحال البرلمان أيضا 8 تقارير من اللجنة التشريعية بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية إلى اللجان المختصة.