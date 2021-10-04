أوقاف قنا تعقد أولى تدريبات مبادرة الأمن الفكرى وتصحيح المفاهيم

جدة - نرمين السيد - عقدت مديرية الأوقاف بقنا، اليوم الإثنين، أولى الدورات التدريبية لمبادرة الأمن الفكرى وتصحيح المفاهيم، التى أطلقتها وزارتى الأوقاف والشباب والرياضة والمجلس الأعلى للإعلام، والتى تم تنظيمها بمجمع إعلام نجع حمادى، فى إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة الأوقاف ومؤسسات الدولة الوطنية للتوسع فى برامج التدريب والتثقيف المستمر.





وأوضح محافظ قنا - فى تصريح - أن المبادرة تستهدف تنظيم 3 دورات تدريبية حول (ضلالات الإرهابيين والمواطنة حقوق وواجبات وحروب الجيل الرابع والخامس وحرب الشائعات وأثرها فى المجتمعات والدول)، وذلك على مدار 3 أيام خلال الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر الجارى بهدف بناء وعى المواطنين بشكل سليم وتصحيح المفاهيم المغلوطة. من جانبه، قال وكيل مديرية الأوقاف بقنا، الدكتور ماهر على جبر، إن الدورات يحاضر فيها نخبة متميزة من العلماء والأدباء والمفكرين من جامعة الأزهر وجامعة جنوب الوادى بهدف تدريب 320 شابًا وفتاة من الجهات المشاركة؛ وهى جامعة جنوب الوادى وكلية الدراسات الإسلامية فرع قنا ومديرية أوقاف قنا ومديرية التربية والتعليم بقنا ومديرية الشباب والرياضة بقنا ومديرية التضامن الاجتماعى بقنا ومجمع إعلام نجع حمادى ومركز إعلام قنا، كمرحلة أولى، على أن يتم منح المشاركين شهادات تقدير فى اليوم الختامى.

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