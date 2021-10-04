افصل واسمع.. نشرة المرور: زحام فى أثر النبى و26 يوليو وسيولة بروض الفرج

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو 9090"، إن الحركة المرورية على معظم الطرق والمحاور، مساء اليوم الاثنين، يكون لها طابع خاص مع بداية فترة الذروة المسائية والبدء الفعلى للحركة المرورية، مشيرا إلى أنها تشهد معدلات سير تتراوح بين 70 إلى 75%.





وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المُذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامى محمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فى محور أبو قير عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة، وفى طريق الجيش بكورنيش الإسكندرية من عند مصطفى كامل حتى كوبرى ستانلى، وفى محور قناة السويس عند منطقة محرم بك، ناصحا بسلوك محور المحمودية.

وأشار صابر إلى أن محافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام بمدينة المنصورة فى شارع جيهان السادات للمتجه إلى حى الجامعة، وفى شارع المشاية تقطاعه مع شارع صلاح سالم، للمتجه إلى شارع بورسعيد، ومحافظة الغربية تشهد بعض الأحجام فى مدينة طنطا بميدان الساعة للمتجه إلى ميدان المحطة، ومحافظة القليوبية تشهد بعض الأحجام فى الطريق الزراعى للقادم من مناطق ميت نما ومتجه لمناطق شبرا الخيمة؛ بسبب الأعمال أعلى الطريق الدائرى، ناصحا باستخدام محور بنها الحر فى الاتجاهين بين الأقاليم والقاهرة الكبرى.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وتابع صابر أن الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، الحركة المرورية فيها تعمل بشكلٍ مرضٍ وطبيعىّ، عدا مناطق الأعمال، وخاصة أعلى الأوتوستراد، مشيرا إلى أن محور 26 يوليو يشهد بعد الكثافات عند منطقة ناهيا، ناصحا باستخدام محور روض الفرج.

وأوضح أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة تعمل بشكلٍ مرضٍ، عدا بعض الأحجام فى شارع البحر الأعظم للقادم من كوبرى عباس فى اتجاه موقف المنيب، ناصحا باستخدام شارع ربيع الجيزى.

ونبه صابر على أن اللواء محمد لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، نصح صابر بتجنب كورنيش النيل من مناطق أثر النبى للقادم من جاردن سيتى والملك الصالح ومتجه للمعادى، وسلوك الأوتوستراد، أو كوبرى الحضارات من أثر النبى والنزول مرة أخرى على الأوتوستراد، ومشيرا إلى أن القادم من المعادى وحلوان بسلوك كوبرى شمال طرة والخروج إلى محور الأوتوستراد.

ولفت صابر إلى وجود أحجام فى وسط المدينة، ناصحا باستخدام نفق الأزهر، وأحجام أعلى كوبرى الحدائق للمتجه إلى الحدائق والزاوية ناصحا بسلوك المسطح الأرضى بشارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد، مشيرا إلى وجود أحجام فى شارع صلاح سالم عند منطقة الجهاز المركزى للمحاسبات للمتجه إلى مطار القاهرة، ناصحا باستخدام محور النصر بديلا عنه.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو9090"، بتجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، ناصحا باستخدام كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.