فيديو.. الجيزة تطور شارع ترعة الزمر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار توجيهات أحمد راشد، محافظ الجيزة، برفع كفاءة المحاور بحى العمرانية، حيث قامت المحافظة بأعمال رصف وتطوير شارع ترعة الزمر الموازى لمحور الفريق كمال عامر بحى العمرانية لتسهيل الحركة المرورية.

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