السيسي يوجه بتدقيق الدراسات الخاصة بمشروعات تحلية المياه 

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع مجموعة من الوزراء والمسئولين لمتابعة “خطط الدولة في مجال تحلية مياه البحر”. ووجه الرئيس بتدقيق الدراسات الخاصة بمشروعات تحلية المياه بالتكامل مع المنظومة التي تنتهجها الدولة حالياً تجاه استخدام وإدارة موارد المياه المتاحة والهادفة لتحقيق اقصى استغلال ممكن، سواء بمحطات المعالجة، والتحلية، والتوسع في نظم الري الحديث، والتقنيات الزراعية المتطورة، والإدارة الرشيدة للمياه.

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