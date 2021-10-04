كاف مشيدا بمهارات الفرعون: مراوغة سترتبط باسم محمد صلاح للأبد.. فيديو

أشاد الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بمهارات النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى خلال مبارياته مع المنتخب المصرى قبل مواجهة ليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022. ونشر الحساب الرسمي للكاف على موقع "تويتر"، فيديو لمراوغات محمد صلاح بقميص المنتخب المصرى معلقا عليها: "مراوغة سترتبط باسم النجم المصري محمد صلاح للأبد". وجاءت قائمة المنتخب التى أعلن عنها الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة كارلوس كيروش استعدادا للقاء المنتخب الليبى ضمن تصفيات كأس العالم، كالتالى: حراسة المرمى: محمد الشناوى ومحمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي. الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحى، أحمد حجازى وباهر المحمدى، محمود حمدى "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف. الوسط: محمد الننى وعمرو السولية، طارق حامد وحمدى فتحي. الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحى وعمر مرموش. الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

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