/654375/سفير-بلجيكا-لدى-القاهرة-أنتم-محظوظون-بالرئيس-السيسي-فهو-رئيس-نشيط-للغاية

استقبل رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المهندس يحيى زكي ، السفير فرانسوا كورنيه ديلزيوس سفير بلجيكا لدى القاهرة، وذلك في إطار دعم وترويج المشروعات التي تشهدها المنطقة الاقتصادية حالياً والتعريف بالفرص الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المتنوعة.

وعبر رئيس المنطقة الاقتصادية عن تقديره لهذه الزيارة التي تؤكد مدى اهتمام الجانب البلجيكي للإطلاع على الفرص المتاحة داخل المنطقة الاقتصادية، والحوافز الاستثمارية وخطط التطوير التي تشهدها موانئ المنطقة الاقتصادية، والتي تتميز بموقعها على البحرين الأحمر والمتوسط.

كما قدم المهندس يحيى زكي عرضاً تفصيلياً عن المنطقة الاقتصادية وما تم خلال الخمس سنوات الماضية من أعمال بنية تحتية ومرافق وشبكة طرق وأنفاق تربط شرق وغرب القناة، بجانب عرض القطاعات الصناعية المستهدفة في المناطق الصناعية خاصة العين السخنة وشرق بورسعيد التي تشهد انطلاق لمشروعات ضخمة تعزز من توطين الصناعات وإحلال الواردات والعمل على سد احتياجات السوق المحلية والإقليمية.

أنتم محظوظون بالرئيس السيسي فهو رئيس نشيط للغاية

و أعرب السفير "فرانسوا ديلزيوس" عن سعادته بزيارة المنطقة الاقتصادية ، وما رآه من شبكة طرق ومحطات كهرباء خلال قدومه لمقر الهيئة بالعين السخنة، قائلاً: "أنتم محظوظون بالرئيس السيسي فهو رئيس نشيط للغاية وقد شهدت مصر في عهده مشروعات وبنية تحتية قوية، وتوفير مناخ داعم للإستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية، بالإضافة إلى عمليات الإصلاح والتحديث الجارية في مصر وإنشاء العديد من المدن الذكية .

ضرورة التعاون بين موانئ المنطقة الاقتصادية وميناء انتويرب البلجيكي

وفي السياق ذاته ، طالب السفير البلجيكي ضرورة التعاون بين موانئ المنطقة الاقتصادية وميناء انتويرب البلجيكي مؤكداً على تمتع المنطقة الاقتصادية بكثير من الاستثمارات الجادة ولديها مستقبل واعد، وإمكانيات تجعلها تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون وخلق فرص جيدة خلال المرحلة المقبلة ، معرباً عن تطلعه لأن يكون لهذا اللقاء دوراً مهماً فى فتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون بين الجانبين.

وعقب اللقاء اصطحب اللواء محمد شعبان نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للقطاع الجنوبي، السفير البلجيكي في جولة ميدانية للمطورين الصناعيين بالمنطقة وزيارة شركة السويس للتنمية الصناعية ، ثم قام الوفد بجولة داخل شركة حيات ايجيبت للمنتجات الصحية.