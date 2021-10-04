/654378/وزير-البترول-يهنأ-الرئيس-السيسي-بذكري-نصر-اكتوبر-48

هنأ المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية نيابة عن العاملين بقطاعي البترول والثروة المعدنية بخالص التهنئة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى القوات المسلحة وشعب مصر العظيم بمناسبة حلول الذكرى الثامنة و الأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

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واشار المهندس طارق الملا الي أن هذه الذكرى الغالية على المصريين هى مبعث فخر واعتزاز لمختلف الأجيال من شعب مصر الكريم ، لما حققه العبور العظيم فى هذا النصر التاريخى من استرداد للعزة والكرامة وتحرير الأرض المصرية واسترداد حق مصر فى ثرواتها باسترداد حقول بترول سيناء عام ١٩٧٥ ، ومن ثم التمهيد للسلام والاستقرار ، مؤكداً أن ما تحقق فى أكتوبر ١٩٧٣ يستلهم منه المصريون علي مر الأجيال روح الإصرار والإرادة والتماسك لتحقيق الهدف موجهاً التحية لقواتنا المسلحة وشعب مصر العظيم الذى يقف دوماً داعماً لها.

المهندس طارق الملا يستقبل وزير الطاقة والمياه اللبنانى

وفي سياق منفصل استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبنانى والوفد المرافق والذى يزور القاهرة حالياً فى أول زيارة له خارج لبنان عقب تكليفه مؤخراً بمهام وزارة الطاقة فى الحكومة اللبنانية.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن جلسة المباحثات المشتركة شملت استعراض ومتابعة الإجراءات الخاصة لسرعة وصول الغاز الطبيعى المصرى إلى لبنان عبر الأردن وسوريا فى إطار ما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع الذى عقد الشهر الماضى بالأردن، مضيفاً أن التعاون بين البلدين هدفه استراتيجى أكثر منه تجارى فى إطار دعم مصر للبنان الشقيق وإسهاماً فى حل مشكلة الطاقة لديه ودعم استقرار الدولة اللبنانية .

وأعرب الوزير اللبنانى الدكتور وليد فياض عن امتنانه وتقديره للدور المصرى لمساعدة ودعم لبنان مشيراً إلى أن إمداد الغاز الطبيعى المصرى يمثل علاقة استراتيجية بين البلدين فى مجال الطاقة باعتباره حجر الأساس فى المساهمة بحل مشكلة الطاقة بلبنان.

وسيتم عقد اجتماع موسع بين وفدى البلدين للتوصل لصيغة نهائية للتعاقد .

حضر جلسة المباحثات كل من الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ونائبه للعمليات المهندس يس أحمد ، والأستاذ أسامة مبارز وكيل وزارة البترول للمكتب الفنى ، ومن الجانب اللبنانى المهندسة أورور الفيغالي مدير عام النفط بوزارة الطاقة اللبنانية والمهندس كمال حايك رئيس مؤسسة الكهرباء اللبنانية وعدد من المسئولين التنفيذيين.