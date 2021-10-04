/654382/مصر-تعرب-عن-تعازيها-لسلطنة-عمان--إثر-إعصار-شاهين

اعلنت وزارة الخارجيه المصريه أن مصر أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم 4 أكتوبر 2021، عن خالص التعازي والمواساة إلى سلطنة عُمان الشقيقة وذوي ضحايا إعصار شاهين الذي ضرب البلاد وخلف عددًا من القتلى والمُصابين، فضلاً عما نجم عنه من أضرار وتلفيات مادية جسيمة.

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