الجوكر الجديد.. وصول عمر مرموش لـ مصر استعداداً للإنضمام للمنتخب

/654385/الجوكر-الجديد-وصول-عمر-مرموش-لـ-مصر-استعدادا-للإنضمام-للمنتخب

وصل الدولي المصري عمر مرموش لاعب شتوتجارد الألماني، لمصر استعداداً للإنضمام لمعسكر المنتخب الوطني، ببرج العرب بالإسكندرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويعود الدولي المصري عمر مرموش من الدوري الألماني الممتاز، بعد خوض لقاء أمس مع فريقه، في الجولة السابعة من الدوري، والذي قدم أداء قوي بمشاركته في صناعة هدف الفوز لفريقه.

عمر مرموش

اللاعب الشاب سينضم لمنتخب مصر الأول للمرة الأولى في مسيرته، استعدادا لمواجهتي ليبيا بتصفيات كأس العالم 2022 الأسبوع المقبل.

وانتقل مرموش إلى شتوتجارت على سبيل الإعارة لمدة موسم من فولفسبورج.

محمد النني ومصطفى محمد

ووصل في وقت سابق صباح اليوم الاثنين الثنائي محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي ومصطفي محمد مهاجم جالطة سراي التركي إلي مصر للانتظام فى معسكر المنتخب بينما وصل أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي أمس والتدريب مع المنتخب.

ومن المنتظر أن تكتمل صفوف المنتخب الوطني مساء اليوم بانضمام الثنائي محمد صلاح وأحمد حسن كوكا للمشاركة في التدريبات تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب استعدادا لأول مباراة رسمية تحت قيادة برتغالية.

قائمة منتخب مصر امام ليبيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتوح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

وفاز منتخب مصر في المباراة الأولى على أنجولا بهدف نظيف، وتعادل في المباراة الثانية مع الجابون بهدفٍ لكل فريق، ليصبح رصيده 4 نقاط في المركز الثاني.

أما منتخب ليبيا فقد فاز في الجولة الأولى على الجابون بهدفين لهدف في الدقائق الأخيرة، وانتصر على أنجولا في المباراة الثانية ليتصدر المجموعة بست نقاط.